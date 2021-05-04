Италия

48-летний наставник вскоре будет отправлен в отставку.

Паулу Фонсека покинет пост главного тренера римского клуба по окончании сезона, об этом сообщается на официальном сайте "волков".

"От имени всех сотрудников клуба мы хотели бы поблагодарить Паулу Фонсеку за упорный труд и лидерство, проявленные в течение этих двух лет.

Паулу провел команду через ряд проблем, включая пандемию Covid-19 и смену владельца, и он сделал это с великодушием, справедливостью и характером.

Мы желаем ему всего наилучшего в его последующих начинаниях, и мы уверены, что он будет востребован, куда бы он не пошел работать", – говорится в заявлении председателя правления клуба Дэна Фридкина.

Паулу Фонсека перешел в Рому из донецкого Шахтера летом 2019-го года.

На сегодняшний день "волки" с 55-ю очками занимают 7-е место в турнирной таблице Серии А и отстают от идущего шестым и имеющего матч в запасе Лацио на 9 баллов.

Весьма вероятно, что португальского специалиста сменит экс-тренер Ювентуса Маурицио Сарри, который, как сообщалось ранее, согласовал с Ромой предварительный контракт.

Также слухи связывают Паулу Фонсеку с возвращением в донецкий Шахтер.