Италия

Компанию игрокам составил Антонио Конте и президент клуба.

Миланский Интер стал чемпионом Италии по итогам сезона-2020/21.

Футболисты в компании Антонио Конте и президента Стивена Чжана на тренировочной базе в Аппиано Джентиле отпраздновали победу.

Отметим, что Интер выиграл свой 19-й трофей в истории. Команда выиграла чемпионат за несколько туров до конца, благодаря осечке Аталанты в игре против Сассуоло (1:1).

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