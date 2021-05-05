Главный тренер чемпиона Италии доволен, что португалец вернулся в Серию А.
Жозе Моуриньо и Антонио Конте, Getty Images
05 мая 2021, 10:43
Антонио Конте считает назначение Жозе Моуриньо главным тренером Ромы хорошей новостью.
"Это прекрасная новость для всех! – сказал главный тренер Интера во время телевизионного шоу Le Iene. – Желаю ему всего наилучшего, но за исключением матчей против Интера".
"У нас нет никакой вражды, наоборот, мы очень уважаем друг друга. Поэтому при встрече мы обязательно обнимемся, не вижу в этом никакой проблемы".
"Сейчас мы все очень рады, что смогли стать чемпионами, и думаем только о праздновании. Что будет дальше — со временем мы встретимся с президентом и советом директоров, чтобы решить, что будет лучше для клуба. Но если я и покину Интер, то уж точно не из-за прихода Моуриньо в Рому".
Интер за четыре тура до финиша официально оформил завоевание титула чемпиона Италии, а Рома потеряла все шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов и решила уволить Паулу Фонсеку.
Предыдущий чемпионский титул "нерадзурри" завоевали под руководством Моуриньо. У двух великих тренеров неоднократно возникали "трения", когда они оба работали в Англии.