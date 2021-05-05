Италия

Главный тренер чемпиона Италии доволен, что португалец вернулся в Серию А.

Антонио Конте считает назначение Жозе Моуриньо главным тренером Ромы хорошей новостью.

"Это прекрасная новость для всех! – сказал главный тренер Интера во время телевизионного шоу Le Iene. – Желаю ему всего наилучшего, но за исключением матчей против Интера".

"У нас нет никакой вражды, наоборот, мы очень уважаем друг друга. Поэтому при встрече мы обязательно обнимемся, не вижу в этом никакой проблемы".

"Сейчас мы все очень рады, что смогли стать чемпионами, и думаем только о праздновании. Что будет дальше — со временем мы встретимся с президентом и советом директоров, чтобы решить, что будет лучше для клуба. Но если я и покину Интер, то уж точно не из-за прихода Моуриньо в Рому".

Интер за четыре тура до финиша официально оформил завоевание титула чемпиона Италии, а Рома потеряла все шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов и решила уволить Паулу Фонсеку.

Предыдущий чемпионский титул "нерадзурри" завоевали под руководством Моуриньо. У двух великих тренеров неоднократно возникали "трения", когда они оба работали в Англии.