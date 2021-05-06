Стали известны сроки проведения следующего сезона итальянского чемпионата.
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06 мая 2021, 12:59
Следующий сезон Серии А начнется 22 августа 2021 года и завершится 22 мая 2022 года, сообщает Football-Italia.
Даты были установлены на вчерашнем дневном заседании руководства Серии А, хотя они все еще должны быть утверждены Итальянской федерацией футбола.
Также отмечается, что традиционный зимний перерыв пройдет с 23 декабря по 6 января.
Напомним, что в нынешнем сезоне командам еще предстоит провести четыре тура. По итогам прошлого 34-го тура Интер официально стал досрочным чемпионом Серии А.
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