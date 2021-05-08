Италия

Состоялся очередной поединок 35-го тура итальянского чемпионата.

В поединке 35-го тура итальянской Серии А миланский Интер в статусе чемпиона разгромил Сампдорию со счетом 5:1.

За команду Антонио Конте голами отметились Роберто Гальярдини, Андреа Пинамонти и Лаутаро Мартинес, а Алексис Санчес оформил дубль, забив два мяча за десять минут. В составе гостей единственным результативным ударом отличился Бальде Кейта.

После 35 туров Интер набрал 85 очков и продлил свою беспроигрышную серию в Серии А до 19 матчей. При этом последнее поражение было от Сампдории в матче первого круга со счетом 1:2. В активе Сампдории 45 баллов и девятая строчка.

Интер — Сампдория 5:1

Голы: Гальярдини, 4, Санчес, 27, 37, Пинамонти, 62, Мартинес, 70 (с пенальти) — Кейта, 35

Интер: Ханданович (Раду, 46) — Бастони, Раноккья, Д`Амброзио — Янг, Эриксен (Брозович, 56), Гальярдини (Барелла, 61), Весино, Хакими — Санчес (Пинамонти, 56), Мартинес (Сенси, 73)

Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Колли, Тонелли (Йосида, 46), Берешински — Янкто (Дамсгор, 46), Силва, Торсби (Экдаль, 46), Кандрева — Рамирес (Верре, 46) — Кейта (Квальярелла, 74)

Предупреждения: Тонелли, Силва