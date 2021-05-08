Состоялся очередной поединок 35-го тура итальянского чемпионата.
Интер - Сампдория, Getty Images
08 мая 2021, 20:59
В поединке 35-го тура итальянской Серии А миланский Интер в статусе чемпиона разгромил Сампдорию со счетом 5:1.
За команду Антонио Конте голами отметились Роберто Гальярдини, Андреа Пинамонти и Лаутаро Мартинес, а Алексис Санчес оформил дубль, забив два мяча за десять минут. В составе гостей единственным результативным ударом отличился Бальде Кейта.
После 35 туров Интер набрал 85 очков и продлил свою беспроигрышную серию в Серии А до 19 матчей. При этом последнее поражение было от Сампдории в матче первого круга со счетом 1:2. В активе Сампдории 45 баллов и девятая строчка.
Интер — Сампдория 5:1
Голы: Гальярдини, 4, Санчес, 27, 37, Пинамонти, 62, Мартинес, 70 (с пенальти) — Кейта, 35
Интер: Ханданович (Раду, 46) — Бастони, Раноккья, Д`Амброзио — Янг, Эриксен (Брозович, 56), Гальярдини (Барелла, 61), Весино, Хакими — Санчес (Пинамонти, 56), Мартинес (Сенси, 73)
Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Колли, Тонелли (Йосида, 46), Берешински — Янкто (Дамсгор, 46), Силва, Торсби (Экдаль, 46), Кандрева — Рамирес (Верре, 46) — Кейта (Квальярелла, 74)
Предупреждения: Тонелли, Силва