Италия

Президент федерации футбола Италии предложил помочь уладить конфликт, связанный с несостоявшейся Суперлигой.

Габриэле Гравина намерен взять на себя задачу помочь вернуть Ювентус "на путь истинный", но только если клуб, подобно Интеру и Милану, признает свою ошибку с авантюрой Суперлиги.

"Мы руководствуемся принципами, заложенными в Олимпийской Хартии и уставе нашей федерации, – цитирует Football Italia слова, сказанные президентом федерации футбола в интервью Radio Rai. – И наша позиция проста: если ты уважаешь эти принципы — ты имеешь право быть в нашей семье, если нет — увы".

"Если будет необходимо, я готов выступить посредником в переговорах УЕФА с Ювентусом, но при одном условии — клуб должен продемонстрировать желание договариваться. Затянувшийся конфликт Европейского футбольного союза с тремя клубами, отказывающимися признать свои ошибки, уже немного утомил, и хотелось бы, чтобы он быстрее разрешился".

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил о намерении исключить из еврокубков Реал, Барселону и Ювентус, не отказавшихся от идеи создания Суперлиги.

При этом Гравина уже сообщил, что в устав федерации и итальянской лиги летом будут внесены изменения, согласно которым любой клуб, участвующий в не санкционированных УЕФА турнирах, будет исключен из национальных соревнований.