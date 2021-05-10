Италия

На счету "россонери" 17 побед на чужом поле во всех турнирах.

В сезоне-2020/21 Милан, обыграв Ювентус в 35-м туре установил рекорд по количеству побед на выезде во всех турнирах — сообщает ОРТА.

Никогда ранее в своей истории "дьяволам" не удавалось победить вне родных стен 17 раз. При этом дома Милан выиграл лишь в 11-ти матчах.

За три тура до финиша чемпионата Милан занимает третье место, уступая Аталанте по дополнительным показателям и опережая на 2 пункта Наполи.

В Лиге Европы Милан выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, уступив Манчестер Юнайтед, а в четвертьфинале Кубка Италии проиграл Интеру.