В сезоне-2020/21 Милан, обыграв Ювентус в 35-м туре установил рекорд по количеству побед на выезде во всех турнирах — сообщает ОРТА.

Никогда ранее в своей истории "дьяволам" не удавалось победить вне родных стен 17 раз. При этом дома Милан выиграл лишь в 11-ти матчах.

17 — #ACMilan have set their record of away wins (17) in a single season in all competitions. Corsair.#SerieA #JuveMilan #JuventusMilan pic.twitter.com/LdUyvRDfzb