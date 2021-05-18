Португальский специалист может продолжить свою в Италии.
Паулу Фонсека, Getty Images
18 мая 2021, 10:52
Главный тренер Ромы Паулу Фонсека может продолжить свою карьеру в Серии А, несмотря на предстоящий уход из римского клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 48-летний португальский специалист может стать новым наставником Фиорентины, так как руководство "фиалок" до сих пор не может договориться с Дженнаро Гаттузо.
Ранее была информация, что в услугах специалиста интересуются Тоттенхэм и Бенфика.
После 37 туров Фиорентина набрала 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.
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