Италия

Португальский специалист может продолжить свою в Италии.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека может продолжить свою карьеру в Серии А, несмотря на предстоящий уход из римского клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 48-летний португальский специалист может стать новым наставником Фиорентины, так как руководство "фиалок" до сих пор не может договориться с Дженнаро Гаттузо.

Ранее была информация, что в услугах специалиста интересуются Тоттенхэм и Бенфика.

После 37 туров Фиорентина набрала 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.

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