Команда, которая вылетела в Серию B, ищет нового главного тренера.
Филиппо Индзаги, Getty Images
22 мая 2021, 11:33
Итальянская Парма, которая уже потеряла шансы на сохранение прописки в Серии А по итогам нынешнего сезона, ищет нового главного тренера на замену текущему наставнику Роберто Д'Аверсе. Об этом сообщает Football-italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, главными кандидатами на место 45-летнего итальянца являются Филиппо Индзаги, который также вылетел в Серию B вместе с Беневенто, а также Фабио Каннаваро из китайского Гуанчжоу Эвергранд.
Помимо Индзаги и Каннаваро на должность в Парме претендуют Винцецо Итальяно из Специи, бывший наставник Кротоне Джованни Строппа и Паоло Санетти из Реджаны.
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