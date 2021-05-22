Италия

Команда, которая вылетела в Серию B, ищет нового главного тренера.

Итальянская Парма, которая уже потеряла шансы на сохранение прописки в Серии А по итогам нынешнего сезона, ищет нового главного тренера на замену текущему наставнику Роберто Д'Аверсе. Об этом сообщает Football-italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главными кандидатами на место 45-летнего итальянца являются Филиппо Индзаги, который также вылетел в Серию B вместе с Беневенто, а также Фабио Каннаваро из китайского Гуанчжоу Эвергранд.

Помимо Индзаги и Каннаваро на должность в Парме претендуют Винцецо Итальяно из Специи, бывший наставник Кротоне Джованни Строппа и Паоло Санетти из Реджаны.

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