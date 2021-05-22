Италия

Наставник сборной Украины вновь заговорил о своем будущем возвращении в Италию.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, которая продолжает подготовку к предстоящему Евро-2020, вновь заявил о своем желании в будущем возглавить Милан.

"Милан провел хороший чемпионат. Им не удалось воспользоваться шансами в матче с Кальяри, но им нужно закончить победой. В любом случае, это отличный сезон. Работа тренера зависит от результатов, это наша реальность и Пиоли проделал огромный объем работы. Результаты говорят сами за себя — обыграть Торино и Ювентус в гостях очень непросто.

Тем не менее, все еще открыто в борьбе за Лигу чемпионов. Аталанта потратила много сил в матче против Ювентуса и это играет на руку Милану. Я не знаю, чем как закончится игра с Аталантой, но я знаю, что в при любых раскладах — это был хороший сезон для Милана.

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Милан — мой дом, я хотел бы вернуться туда рано или поздно, и если будет такая возможность, я ей воспользуюсь. Но мы говорим о будущем. Сейчас у меня есть сборная Украины, а у Милана — Пиоли, который должен вывести команду в Лигу чемпионов. Конечно, я болею за Милан и хотел бы, чтобы он вышел в Лигу чемпионов. Милан этого заслуживает, но матч с Аталантой будет очень сложным", — приводит слова Шевченко Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

После 37 игр Милан набрал 76 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от Аталанты на два балла. Позади Наполи и Ювентус, у которых 76 и 75 баллов соответственно.

Напомним, поединок заключительного 38-го тура Серии А Аталанта — Милан состоится завтра, 23 мая, в 21:45 по киевскому времени.