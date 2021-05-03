Италия

Бельгийский форвард и вправду демонстрирует впечатляющие показатели.

Вчера, 2-го мая, Интер завоевал Скудетто и прервал 9-летнюю гегемонию Ювентуса в Серии А.

После новости о чемпионстве нападающий "нерадзурри" Ромелу Лукаку поделился эмоциями.

"Я очень рад за всех болельщиков Интера по всему миру, за команду, за тренера и за весь клуб в целом. Это был отличный сезон для нас, я горжусь, что выступаю за Интер. Фанаты были восхитительны, я хотел бы увидеть их на трибунах. Это первый титул для нас, нужно было отпраздновать.

Да, это лучший сезон в моей карьере. Последний розыгрыш тоже был неплох, но в этом сезоне мы достигли действительно больших успехов", — приводит слова бельгийца сайт Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что вчера фанаты Интера заполонили центральную площадь Милана, несмотря на карантинные ограничения.