Италия

Бельгией в восторге от главного тренера своей команды.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку поделился мыслями о наставнике "нерадзурри" Антонио Конте после чемпионства в Серии А.

"Ради него я готов сражаться до смерти. У нас не получилось поработать вместе в Челси, но я всегда думал, что стану лучше после ухода из Манчестер Юнайтед.

Он четко сказал мне: "Если ты не будешь работать на тренировках, ты не будешь играть". В карьере каждого футболиста важно встречать людей, которые искренни по отношению к тебе. Такое случалось с настоящими чемпионами, такими как Это’О, Дрогба, Анри", — сказал бельгийский форвард.

Ранее Лукаку заявлял, что проводит лучший сезон в своей карьере.