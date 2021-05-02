Англия

Немецкий специалист под впечатлением от игры бельгийца.

Челси намерен приобрести форварда Интера Ромелу Лукаку, об это сообщает журналист Кристиан Фальк.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с Холандом, который стал для Тухеля трансфером мечты. Но Томас знает, что провернуть сделку будет очень тяжело. Придется также убеждать Боруссию, которая не хочет продавать игрока.

В качестве альтернативного варианта клубу требовался еще один форвард. Тухеля очень впечатлила игра Лукаку и он хотел бы заполучить именно его", – приводит слова Филька Sportwitness.

Transfermarkt оценивает бельгийца в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д определилась с заменой для Холанда.