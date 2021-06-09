Итальянский клуб ищет усиление средней линии.
Рэзван Марин, getty images
09 июня 2021, 20:46
Милан рассматривает возможность подписания полузащитника Кальяри Развана Марина в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Milannews, агент румынского футболиста предложил услуги своего клиента клуба.
25-летний футболист лишь прошлым летом перебрался в Кальяри за 10 миллионов евро, а потому сардинцы не отпустят футболиста дешево.
В прошлом сезоне Марин провел 39 матче, в которых отметился тремя забитыми голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что Милан также нацелился на полузащитника Челси Хакима Зийеха.