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Голкипер сборной Украины прокомментировал процесс подготовки к международному форуму.

В рамках заключительной тренировки за 10 июня, сборная Украины проводила последние приготовления перед официальным стартом чемпионата Европы-2020.

По завершению работы вместе с командой, с пресс-службой нашей национальной команды пообщался голкипер Анатолий Трубин, который подвел итог очередному дню работы "сине-желтых":

"Хорошее настроение у всей команды. Понимаем, против какого соперника предстоит сыграть в первом матче. Есть давление, потому что это Евро, но мы хорошо подготовимся.

Чемпионат Европы был долгожданным событием для меня, но если бы он прошел раньше, то я бы следил за сборной как болельщик. А так, произошло так, что турнир был перенесен, поэтому я с нетерпением жду его начала. Вдвойне приятно, что принимаю в нем участие не как болельщик, а как игрок.

Сегодня приходилось работать под дождем. Если не считать луж на поле, то погода была хорошей, не жарко. Вне зависимости от того, полевой игрок или вратарь, тренироваться в таких условиях легче.

Да, мяч где-то скользкий, но лишних трудностей это не доставляло", — подытожил вратарь.

Напомним, что свой путь на Евро-2020 сборная Украины начнет с поединка против Нидерландов, который состоится 13 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.