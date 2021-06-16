Италия

Кипера представят в ближайшие часі.

Легенда сборной Италии и туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон переходит в Парму.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, страж ворот уже подписал контракт с клубом на два года, до 2023.

Руководство Пармы представит опытного новичка 17 июня.

Отметим, что Парма по итогам минувшего сезона вылетела из Серии А, однако собирается вернуться туда уже в следующем сезоне.

Напомним, Буффон — воспитанник Пармы. Он выступал за клуб с 1995 по 2001 год и сыграл более 160 матчей.

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