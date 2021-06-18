"Орлы" сумели удержать румына.
Штефан Раду, getty images
18 июня 2021, 13:55
Защитник Лацио Штефан Раду продолжит выступать за римский клуб.
По информации в Twitter Николо Скиры, румын продлил контракт с "орлами" до 2023 года.
В минувшем сезоне Раду провел за Лацио в рамках Серии А 31 матч, в котором отличился 3 результативными передачами.
Футболист выступает за клуб с сезона-2007/08 и провел в футболке римской команды 338 поединков.
Ранее сообщалось, что у Штефана Раду диагностирована паховая грыжа.