Италия

"Орлы" сумели удержать румына.

Защитник Лацио Штефан Раду продолжит выступать за римский клуб.

По информации в Twitter Николо Скиры, румын продлил контракт с "орлами" до 2023 года.

В минувшем сезоне Раду провел за Лацио в рамках Серии А 31 матч, в котором отличился 3 результативными передачами.

Футболист выступает за клуб с сезона-2007/08 и провел в футболке римской команды 338 поединков.

Ранее сообщалось, что у Штефана Раду диагностирована паховая грыжа.