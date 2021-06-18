Испания

Нидерландский наставник высказался о перспективах "сине-гранатовых".

Главный тренер Барселоны Роналmд Куман поделился мыслями о каталонском клуб и будущем Лионеля Месси.

"У нас хорошие перспективы. Я знаю, что клуб усердно работает, чтобы выстроить конкурентоспособную команду, которая будет лучше, чем в прошлом году. Убежден, что состав будет сильнее.

Мы всегда говорили, что Месси должен закончить карьеру в Барселоне. Надеюсь, скоро этот вопрос будет решен. Я считаю, что это возможно. Это стало бы отличной новостью для всех", – приводит слова специалиста Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Барселона не объявит о продлении контракта с Месси до окончания Кубка Америки.