Италия

"Россонери" продадут ключевого футболиста принципиальному сопернику.

Сегодня на Football.ua сообщалось, что Интер рассматривает вариант подписания подписание полузащитника Милана Хакана Чалханоглу.

Спустя некоторое время стало известно, что турок уже завтра пройдет в Милане медосмотр для перехода в стан "нерадзурри".

Сообщается, что хавбек подпишет с миланским клубом 3-летний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год плюс еще 1 млн бонусами.

Отмечается, что Интер всерьез занялся трансфером Чалханоглу после инцидента с Кристианом Эриксеном, в результате которого датчанину был установлен кардиостимулятор.

В минувшем сезоне Чалханоглу провел за Милан 33 матча в рамках Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.