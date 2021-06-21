"Россонери" продадут ключевого футболиста принципиальному сопернику.
Хакан Чалханоглу, getty images
21 июня 2021, 15:34
Сегодня на Football.ua сообщалось, что Интер рассматривает вариант подписания подписание полузащитника Милана Хакана Чалханоглу.
Спустя некоторое время стало известно, что турок уже завтра пройдет в Милане медосмотр для перехода в стан "нерадзурри".
Сообщается, что хавбек подпишет с миланским клубом 3-летний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год плюс еще 1 млн бонусами.
Отмечается, что Интер всерьез занялся трансфером Чалханоглу после инцидента с Кристианом Эриксеном, в результате которого датчанину был установлен кардиостимулятор.
В минувшем сезоне Чалханоглу провел за Милан 33 матча в рамках Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.