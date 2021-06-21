Украина

Тренерский штаб полтавского клуба пополнили новые специалисты.

Ворскла представила новых тренеров клуба — Павла Ребенка и Вадима Сапая.

35-летние специалисты станут ассистентом главного тренера полтавского клуба Виталия Косовского и тренером-реабилитологом соответственно.

"Это глубоко символичный момент для клуба, ведь примером Павла и Вадима показано, как ценят в команде тех, кто значительную часть своей карьеры посвятил именно Ворскле

Клуб обязательно во всем будет способствовать дальнейшему повышению квалификации двух молодых специалистов", — сказал вице-президент Ворсклы Олег Лысак.

Ранее Ворскла узнала потенциального соперника в Лиге конференций.