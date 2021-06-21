Тренерский штаб полтавского клуба пополнили новые специалисты.
Павел Ребенок (слева) и Вадим Сапай, ФК Ворскла
21 июня 2021, 15:15
Ворскла представила новых тренеров клуба — Павла Ребенка и Вадима Сапая.
35-летние специалисты станут ассистентом главного тренера полтавского клуба Виталия Косовского и тренером-реабилитологом соответственно.
"Это глубоко символичный момент для клуба, ведь примером Павла и Вадима показано, как ценят в команде тех, кто значительную часть своей карьеры посвятил именно Ворскле
Клуб обязательно во всем будет способствовать дальнейшему повышению квалификации двух молодых специалистов", — сказал вице-президент Ворсклы Олег Лысак.
Ранее Ворскла узнала потенциального соперника в Лиге конференций.