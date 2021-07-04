Италия

Новым наставником команды Серии А стал Роберто Д`Аверса.

Сампдория на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера, которым стал Роберто Д`Аверса.

Соглашение с 45-летним итальянским специалистом рассчитано до лета 2023 года.

Последним местом работы Роберто была Парма, которую он покинул в конце прошедшего сезона после ее вылета в Серию В с последней строчки в турнирной таблице. Помимо Пармы он также тренировал Виртус Ланчано.

По итогам прошедшей кампании Сампдория финишировала на девятом месте в Серии А.



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