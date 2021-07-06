Италия

Бывший хавбек ПСЖ будет тренировать клуб Серии А.

Бывший полузащитник ПСЖ и сборной Италии Тиаго Мотта в ближайшее время продолжит свою тренерскую карьеру. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 38-летнего итальянца заинтересована Специя, которая уже согласовала с ним контракт до лета 2024 года.

Последним местом работы Мотты была Дженоа, которую он возглавил в сентябре 2019 года. Он продержался на посту главного тренера всего лишь четыре месяца. Вместе с ним клуб выиграл два матча, трижды сыграл вничью и пять раз проиграл.

По итогам минувшего сезона Специя набрала 39 очков и заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А.

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