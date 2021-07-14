Италия

"Россонери" даже не стали обдумывать это предложение.

ПСЖ предложил Милану 40 миллионов евро за Тео Эрнандеса, но получил немедленный отказ — утверждает Tuttosport.

Милан приобрел Тео у Реала за 21,5 миллиона евро летом 2019 года. С тех пор Эрнандес провел в составе "дьяволов" 81 матч во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.

Ожидается, что начальное предложение ПСЖ не станет окончательным, и парижане еще поборются за нужного им футболиста.

Контракт левого защитника с Миланом рассчитан до 30 июня 2024 года.