Нидерланды. Новость

Никос Мишелис продолжит свою карьеру в Нидерландах.

Полузащитник Милана Никос Мишелис продолжит свою карьеру в составе голландского Виллем II, сообщает пресс-служба "россонери".

Арендное соглашение с 20-летним греческим хавбеком рассчитано до конца предстоящего сезона. У голландского клуба будет право приоритетного выкупа футболиста следующим летом.

В прошедшем сезоне Мишелис провел 30 поединков за молодежную команду Милана, в которых забил два мяча.

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