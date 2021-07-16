Украина

Бразильский хавбек может сменить УПЛ на Серию А.

Полузащитник донецкого Шахтера Тете попал в сферу интересов Милана, сообщает журналист PianetaMilan.it Сальваторе Кантоне в своем твиттере.

По информации источника, руководство "россонери" хочет усилить правый фланг атаки своей команды и Тете является одним из главных кандидатов. В связи с этим Милан уже начал оценку возможного трансфера 21-летнего бразильца.

При этом Милан намерен продать испанского хавбека Самуэля Кастильехо, который не не смог проявить себя в нужной роли. К нему есть интересов от клубов Ла Лиги.

В прошедшем сезоне Тете провел 36 поединков, в которых забил восемь голов и отдал пять ассистов.

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