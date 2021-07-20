Италия

Функционер будет вынужден проходить реабилитацию.

У генерального директора итальянского Милана Ивана Газидиса диагностирован рак горла. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что врачи ожидают полного восстановления Газидиса на основе анализов. Пока он пройдет реабилитацию.

"Конечно, никогда не бывает подходящего времени для рака. Но у меня излечимая форма рака и положительный диагноз. В моем распоряжении медики мирового уровня и поддержка стольких близких и всех в Клубе.

На основании всех советов я уверен, что рак будет успешно вылечен с полным выздоровлением. Мой диагноз демонстрирует важность регулярных медицинских осмотров, даже если у вас нет симптомов. Я бы посоветовал всем уделять первоочередное внимание своему здоровью.

У нас сильная команда, как на поле и вне его. У меня есть полная вера в их способности вести наш клуб вперед", — сказал Газидис.

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