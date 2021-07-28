Италия

Подопечные Симоне Индзаги отправили в ворота соперника шесть мячей.

Интер в рамках контрольного матча встречался со скромным Кротоне и добился убедительной победы со счетом 6:0.

Команда Симоне Индзаги отправила в ворота соперника по три мяча в каждом из таймов — забивало шесть разных игроков.

Интер - Кротоне 6:0

Голы: Сатриано, 9, Димарко, 22, Чалханоглу, 26, Пинамонти, 55, Сенси, 57, Брозович, 64

Напомним, что ранее Интер представил общественности новый комплект гостевой формы на следующий сезон.