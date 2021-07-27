Джибриль Сидибе может сменить Лигу 1 на Серию А.
Джибриль Сидибе, Getty Images
27 июля 2021, 11:31
Защитник Монако Джибриль Сидибе может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает FootMercato.
По информации источника, в услугах 28-летнего француза заинтересован Интер.
Также отмечается, что руководство "монегасков" готово расстаться с футболистом за семь миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.
В прошедшей кампании Сидибе провел 34 поединка, в которых отдал две результативны передачи.
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