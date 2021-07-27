Италия

Джибриль Сидибе может сменить Лигу 1 на Серию А.

Защитник Монако Джибриль Сидибе может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает FootMercato.

По информации источника, в услугах 28-летнего француза заинтересован Интер.

Также отмечается, что руководство "монегасков" готово расстаться с футболистом за семь миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.

В прошедшей кампании Сидибе провел 34 поединка, в которых отдал две результативны передачи.

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