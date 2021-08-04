Италия

Юлиан Нагельсманн ищет правого защитника для своей команды.

Бавария сделала запрос по поводу возможного трансфера защитника Ювентуса Данило — резюмирует Football Italia сообщения в итальянских СМИ.

Однако желание тренера Баварии Юлиана Нагельсманна укрепить правый фланг обороны именно 30-летним бразильцем может так и не осуществиться, поскольку Ювентус запросил за футболиста 30 миллионов евро.

В послужном списке Данило 38 матчей (1 гол) за национальную сборную Бразилии и выступления за Америка Минейро (29 матчей во всех турнирах, 2 гола). Сантос (78, 10), Порту (138, 12), Реал (56, 3), Манчестер Сити (60, 4) и Ювентус (78, 3).