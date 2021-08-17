Форварды Торино могут не успеть восстановиться после повреждений.
Андреа Белотти, Getty Images
17 августа 2021, 11:40
Нападающие Торино Андреа Белотти и Симоне Дзадза могут пропустить матч стартового тура Серии А против Аталанты. Об этом сообщает пресс-службы "быков".
У Белотти диагностировано повреждение правого голеностопа, которое он получил в поединке Кубка Италии против Кремонезе. У Дзадзы частиное растяжение внутренней боковой связки колена.
Сроки восстановления игроков не сообщаются.
Напомним, матч Торино — Аталанта пройдет 21 августа, в 21:45.
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