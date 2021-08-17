Италия

Форварды Торино могут не успеть восстановиться после повреждений.

Нападающие Торино Андреа Белотти и Симоне Дзадза могут пропустить матч стартового тура Серии А против Аталанты. Об этом сообщает пресс-службы "быков".

У Белотти диагностировано повреждение правого голеностопа, которое он получил в поединке Кубка Италии против Кремонезе. У Дзадзы частиное растяжение внутренней боковой связки колена.

Сроки восстановления игроков не сообщаются.

Напомним, матч Торино — Аталанта пройдет 21 августа, в 21:45.

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