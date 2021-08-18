До подписания официального соглашения осталось уладить детали.
Лаутаро Мартинес, Getty Images
18 августа 2021, 17:46
Агент Лаутаро Мартинеса договорился об основных условиях нового контракта своего клиента с Интером — сообщает Goal.
Осталось уладить незначительные детали, чем агент и представители Интера займутся в ближайшие дни.
По информации, просочившейся в СМИ, контракт рассчитан на пять лет с ежегодной зарплатой в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Интер был готов продать аргентинского форварда за 90 миллионов евро.