Италия

До подписания официального соглашения осталось уладить детали.

Агент Лаутаро Мартинеса договорился об основных условиях нового контракта своего клиента с Интером — сообщает Goal.

Осталось уладить незначительные детали, чем агент и представители Интера займутся в ближайшие дни.

По информации, просочившейся в СМИ, контракт рассчитан на пять лет с ежегодной зарплатой в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Интер был готов продать аргентинского форварда за 90 миллионов евро.