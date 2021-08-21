В прошлом месяце украинец перенес операцию на грыже живота.
Руслан Малиновский, ФК Аталанта
21 августа 2021, 21:37
Сегодня Аталанта в поединке стартового тура Серии А в гостях встретится с Торино.
Главный тренер бергамаской команды Джан Пьеро Гасперини принял решение выпустить в основном составе своей команды украинского полузащитника Руслана Малиновского.
Напомним, в начале июля хавбек сборной Украины перенес операцию на грыже живота, из-за чего пропустил несколько недель.
В прошлом сезоне Малиновский провел 36 поединков в Серии А, в которых забил восемь голов и отдал 12 ассистов.
Матч Торино — Аталанта состоится сегодня, 21 августа, в 21:45.