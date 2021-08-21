Италия

В прошлом месяце украинец перенес операцию на грыже живота.

Сегодня Аталанта в поединке стартового тура Серии А в гостях встретится с Торино.

Главный тренер бергамаской команды Джан Пьеро Гасперини принял решение выпустить в основном составе своей команды украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Напомним, в начале июля хавбек сборной Украины перенес операцию на грыже живота, из-за чего пропустил несколько недель.

В прошлом сезоне Малиновский провел 36 поединков в Серии А, в которых забил восемь голов и отдал 12 ассистов.

Матч Торино — Аталанта состоится сегодня, 21 августа, в 21:45.