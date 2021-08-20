Украина

Украинец сможет сыграть в первом туре чемпионата.

В рамках первого тура итальянской Серии А Аталанта сыграет в Турне против Торино.

Главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини определился с заявкой на игру. Туда попал 21 игрок.

Отметим, что в заявке появился и украинец Руслан Малиновский, который восстановился после операции.

Поединок между Торино и Аталантой состоится 21 августа и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.