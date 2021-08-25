Защитник "сливочных" может перебраться в итальянскую Серию А.
Альваро Одриосола, Getty Images
25 августа 2021, 18:25
Защитник мадридского Реала Альваро Одриосола в ближайшее время может перебраться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, в услугах 25-летнего испанца заинтересована Фиорентина, которая намерена арендовать футболиста до 2023 года с правом дальнейшего выкупа.
Напомним, действующий контракт игрока со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.
В прошедшем сезоне Одриосола провел 16 поединков, в которых забил два мяча.
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