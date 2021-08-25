Италия

Защитник "сливочных" может перебраться в итальянскую Серию А.

Защитник мадридского Реала Альваро Одриосола в ближайшее время может перебраться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 25-летнего испанца заинтересована Фиорентина, которая намерена арендовать футболиста до 2023 года с правом дальнейшего выкупа.

Напомним, действующий контракт игрока со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Одриосола провел 16 поединков, в которых забил два мяча.

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