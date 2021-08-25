Франция

Леонардо рассказал о ситуации с возможным трансфером французского форварда.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал ситуацию с возможным трансфером нападающего "парижан" Килиана Мбаппе в мадридский Реал.

Напомним, вчера стало известно, что руководство "сливочных" предложило 160 миллионов евро за 22-летнего француза, однако парижский клуб намерен выручить с продажи футболиста 200 млн евро.

"Вокруг Килиана всегда много предположений в СМИ, но наша позиция всегда заключалась в том, чтобы сохранить Мбаппе, расширить его контракт. Это всегда было и остается нашей целью. Мы сделали Килиану два предложения — первое два месяца назад, а второе совсем недавно. Мы хотим показать ему, что он важный игрок, что он в центре проекта, а не где-то в стороне.

Позиция Реала понятна и очевидна и она выглядит как стратегия. Они делают предложение, а мы отказываемся, после чего они ждут и могут заполучить игрока бесплатно. Реал ведет себя так уже два года и это неправильно, и даже незаконно, потому что они контактировали с футболистом. Для нас это неприемлемо. Их стратегия такова: сделать предложение за год до конца контракта и за семь дней до закрытия трансферного окна. Этим Реал хочет показать Килиану, что они все испробовали, после чего начинают переводить переговоры о переходе в следующем году.

Отказ от предложения Реала? Да, мы отказались. Но мы никого не удерживаем. Если кто-то захочет уйти и наши условия будут выполнены, то мы все рассмотрим. Вместе с нашими игроками мы создали команду-мечту, и мы никому не позволим ее разрушить. Пока это предложение считается очень далеким. Мы также должны часть этих денег отдать Монако и считаем, что этого предложения недостаточно.

160 млн евро? Я не могу подтвердить конкретные цифры, но это не так. Оно меньше, чем мы хотим. Но нам не нравится именно то, как действует Реал.

Мбаппе хочет уйти? Килиан хочет уйти в Реал и это вполне понятно. Если он хочет уйти, мы не будем его удерживать, но все должно пройти на наших условиях. С Килианом мы говорили на тему трансферу и он всегда говорил нам одно и то же. Килиан всегда обещал, что не покинет клуб свободным агентом. Он всегда так нам говорил.

Мы никогда не закрывали дверь для ухода игроков. Никогда. Мы с президентом находимся на одной волне. Мы защищаем наш клуб и наша цель — продлить контракт игрока или сохранить его. Но если футболист хочет уйти и наши условия соблюдаются, то мы открыты для переговоров. Это касается не только Килиана, но и всех других игроков нашего клуба.

Ожидание нового предложения по Мбаппе? В наших планах пока нет переговоров с Реалом. Крайний срок — полночь 31 августа. Тогда закрывается трансферное окно, после чего наши действия очевидны: мы его сохраняем в своем клубе и пробуем продлить контракт. Мы не собираемся отпускать его за меньшую сумму, чем мы заплатили, потому что часть суммы принадлежит Монако.

План Б на случай ухода Мбаппе? На данный момент мы ничего не рассматриваем на рынке. У него контракт еще на один год и мы хотим его продлить. Мы никогда не думали о плане Б. Мы создали очень позитивную атмосферу и мы не позволим никому ее испортить", — приводит слова Леонардо RMC Sport.

Ранее ситуацию с Мбаппе также прокомментировал главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино.