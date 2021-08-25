Италия

Арендное соглашение с итальянским форвардом рассчитано на один сезон.

Эмполи на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Интера Андреа Пинамонти.

Арендное соглашение с 22-летним итальянским форвардом рассчитано до конца нынешнего сезона.

В минувшей кампании Пинамонти провел десять поединков за "нерадзурри", в которых он забил один мяч.

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