Италия

Аргентинский форвард сменит Рим на Милан.

Нападающий Лацио Хоакин Корреа в ближайшее время станет игроком миланского Интера, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, 27-летний аргентинец уже прилетел в Милан и после прохождения медицинского обследования он подпишет контракт с "нерадзурри", который будет рассчитан до лета 2025 года. Годовой оклад футболиста составит 3,5 миллиона евро плюс бонусы.

Также отмечается, что уже завтра Корреа проведет первую тренировку в составе Интера.

Ранее сообщалось, что трансфер будет оформлен как аренда с обязательным правом выкупа за 30 млн евро.

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