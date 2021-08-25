Аргентинский форвард сменит Рим на Милан.
Хоакин Корреа, twitter.com/NicoSchira
25 августа 2021, 22:20
Нападающий Лацио Хоакин Корреа в ближайшее время станет игроком миланского Интера, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, 27-летний аргентинец уже прилетел в Милан и после прохождения медицинского обследования он подпишет контракт с "нерадзурри", который будет рассчитан до лета 2025 года. Годовой оклад футболиста составит 3,5 миллиона евро плюс бонусы.
Также отмечается, что уже завтра Корреа проведет первую тренировку в составе Интера.
Ранее сообщалось, что трансфер будет оформлен как аренда с обязательным правом выкупа за 30 млн евро.
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