Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В одном из поединков второго тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле неожиданно потеряла очки, разделив их с приехавшей в гости Болоньей (0:0).

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты и провел на поле 65 минут, но результативными действиями не отметился, как и все кто присутствовал на поле.

Обзор матча:

Аталанта — Болонья 0:0

Аталанта: Муссо, Мэле (Дзаппакоста, 86), Паломино, Толои, Джимсити, Гозенс, Иличич (Ламмерс, 87), Фройлер, Малиновский (Пессина, 65), Пашалич (Миранчук, 74), Муриэль (Пикколи, 74).

Болонья: Скорупски, де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики (Сумаоро, 81), Сванберг, Майкл (Виньято, 60), Домингес, Арнаутович, Сансоне (Томиясу, 81), Орсолини (Ольсен, 72).

Предупреждения: Медель, Госенс, Сансоне, Арнаутович, Хики, Сванберг, Паломино.