Италия

Итоги очередного тура в чемпионате Италии

Во втором туре Серии А фавориты снова не играли друг с другом. Календарь даёт им возможность спокойно вкатиться в сезон, и большая часть грандов спокойно этим воспользовалась. Практически единственным исключением стал Ювентус, игравший первый матч после спешного ухода Роналду. Трудности "бьянконери" – одна из наиболее характерных особенностей двух стартовых туров. Команда набрала всего лишь одно очко и уже заметно отстаёт от других возможных претендентов на "скудетто".

Возвращение болельщиков теперь сполна прочувствовала другая половина болельщиков – тех, чьи команды в первом туре играли на выезде. Ниже, к примеру, одна из песен фанов Милана на игре с Кальяри. Здесь контраст особенный: весной прошлого года, когда Серия А уходила на карантин, "россонери" были кризисной командой, борющейся в лучшем случае за место в Лиге Европы. Полтора года спустя Милан Стефаньо Пьоли – участник Лиги чемпионов, занявший в прошлом сезоне второе место. По сути, тифози вернулись в другую реальность (при всех опасениях насчёт результатов Милана в новом чемпионате). Это сказалось на атмосфере и в конечном счёте передалось футболистам.

*Немного атмосферы на домашней игре Милана

Результаты матчей минувшего тура Серии А

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2 ТУР

21:45 Салернитана 0:4 Рома Ювентус: впереди долгая работа

Если в первом туре с Удинезе туринцам, в общем, не повезло, то здесь поражение заслуженное. Ювентус создавал действительно опасные моменты разве что при 0:0, но гостей несколько раз выручал голкипер Викарио, перешедший из Кальяри (вы можете помнить его по весенним матчам за островитян). Его сэйв после удара Кьезы потянет на спасение тура. По ходу матча, однако, Эмполи смотрелся всё убедительнее и реализовал одну из атак – забил форвард Леонардо Манкузо, которого мы выделяли перед началом сезона. Отыграться хозяевам не удалось. Более того, даже особых шансов не было.

Последствия ухода Роналду неизбежно сказываются на игре Ювентуса. Ещё недавно в составе команды был игрок, делавший разницу. Криштиану тянул одеяло на себя, зато решал моменты за счёт индивидуального мастерства. Теперь "группа атаки" выглядела растерянной: в первом тайме ювентийцы словно не знали, кому пасовать (даже момент Кьезы это сольный проход), во втором – свалились на банальные подачи в штрафную. Характерный пример: три года назад, как раз при Аллегри, Юве проигрывал Эмполи в гостях (отличился, к слову, Капуто), но во втором тайме забил два мяча и вырвал победу 2:1, причём автором дубля стал Роналду. На этот раз супероружия под рукой не оказалось.

Проблема, конечно, не только в отсутствии Кришитану. Слишком уж разболтанная команда осталась после работы неопытного Андреа Пирло. Это совсем не похоже на дебютный сезон Аллегри, когда он аккуратно корректировал Ювентус Антонио Конте, и без того выигрывавший "скудетто". Здесь придётся долго и кропотливо работать. Аллегри экспериментирует, пробует разные сочетания, но они пока не дают эффекта: так, Уэстон Маккенни, которого поставили "десяткой", был заменён уже в перерыве. Американец в принципе разочаровывает – такое впечатление, что он успокоился, оформив с Ювентусом постоянный контракт.

Пауза на сборные кажется своевременной для туринцев. Внезапное расставание с Криштиану и без того скомкало подготовку. Уйди Роналду сразу по окончании прошлого сезона – и Аллегри целенаправленно наигрывал бы другие сочетания, в таком же формате для такой подготовки не было времени. К тому же, полностью определится состав. Возвращение Мойзе Кина смотрится логично: это долгожданная альтернатива Морате, да и вообще нечего разбрасываться толковыми воспитанниками – таковые у Ювентуса в дефиците.

Разумеется, необходимо похвалить Эмполи. Вновь отмечаем, что Аурелио Андреаццоли не стесняется играть в атакующий футбол даже против топ-команд. На этот раз тосканцам удалось дополнить атаки надёжностью обороны и добиться исторического результата: это их первая победа над Ювентусом в Серии А с апреля 1999 года. Восемь матчей подряд они уступали туринскому гранду. Перспективно смотрится линия нападения Эмполи, где рядом с проверенным бомбардиром Манкузо играют арендованные Кутроне и Пинамонти – обоим есть что доказывать, и против Юве они выглядели предельно мотивированными. На фоне остальных новичков перспективы команды Андреаццоли выглядят куда более оптимистично.

Интер: Маротта творит чудеса

Снова победа, хоть и не такая лёгкая, как в стартовом туре. Интеру пришлось отыгрываться, первый тайм и вовсе был неудачным: Ханданович привёз нелепый гол, а Верона удерживала гостей подальше от своих ворот. Тем не менее, "интеристам" во втором тайме удалось нарастить давление и забить три мяча, дожав соперника в концовке.

Герой матча – новичок Хоакин Корреа, отметивший дебют сразу двумя голами и фактически принесший команде три очка. Корреа прекрасно знаком Симоне Индзаги по игре в Лацио, где он выходил рядом с Чиро Иммобиле. Похоже, в Интере он заменит Алексиса Санчеса, став дополнительной опцией в нападении: это не чистый центрфорвард, а типичный второй нападающий, который хорош в подыгрыше, его дриблинг позволяет ему был опасным на пространстве. Наверняка он сможет успешно играть в паре как с Лаутаро Мартинесом, так и с Эдином Джеко. Этот переход напрашивался: в новый Лацио со схемой 4-3-3 Корреа не очень-то вписывается, на фланге ему тесновато.

Успехи новичков Интера в стартовых турах – особый повод для восхищения. Пока что Интер выглядит ничуть не слабее, чем в прошлом сезоне. Джузеппе Маротта ювелирной работой на трансферном рынке сделал всё возможное, чтобы компенсировать уход Лукаку и Хакими. Остаётся наблюдать, как это сработает на дистанции. Вопрос для нас особенно актуальный, ведь "нерадзурри" опять достались Шахтёру в Лиге чемпионов.

Милан: реванш за весенние 0:0

Второй миланский клуб на этот раз тоже был удивительно хорош, оформив крупный счёт ещё в первом тайме. Получился неплохой реванш за нулёвку в предпоследнем туре минувшего сезона – тогда осечка с Кальяри едва не стоила "россонери" попадания в Лигу чемпионов. Пожалуй, в какой-то степени на результат повлияла травма Алессио Краньо (голкипер Кальяри пропустит около месяца), но главное – вдохновенная игра самого Милана.

Здесь тоже радуют новички. Оливье Жиру за один тайм уже превзошёл Марио Манджукича – похоже, француза не очень-то беспокоит "проклятие девятого номера". Есть надежда, что фактическим усилением окажется Сандро Тонали, который не впечатлял в прошлом сезоне, зато теперь играет куда убедительнее. Гол со штрафного получился в духе Андреа Пирло. Также отметим прогресс Браима Диаса: вот кто на глазах становится новым лидером Милана. Правда, гол, записанный на испанца, был случайным (мяч рикошетом от него отскочил в сетку), зато именно Диас ассистировал Жиру, а потом заработал для него пенальти.

Не исключено, что Милан набирает форму в преддверии Лиги чемпионов. Это можно понять: возвращение в главный из еврокубков – настоящее событие для "россонери", и там нельзя опростоволоситься. Что же касается Кальяри, то подопечные Леонардо Семпличи слабо начали чемпионат. Так повлиял уход Наингголана или им всё-таки необходима чёткая турнрирная мотивация, как в концовке прошлого сезона?

Рома и Лацио: десять голов на двоих

Оба римских клуба при новых тренерах начали многообещающе. Правда, и соперники у них весьма низкого уровня, особенно по этому туру – как Специи, так и Салернитане наверняка предстоит борьба за выживание. За командой Жозе Моуриньо следим чуть пристальнее, ей вскоре с Зарёй играть.

Рома на контрасте с Миланом отложила все голы на второй тайм. Вновь забил Абрахам, здорово вписавшийся с дебютных матчей, но мы отмечаем результативность центральных полузащитников: Верету забивает во втором туре подряд, а Пеллегрини оформил дубль. Победа "джаллоросси" не вызывала никаких сомнений. Игра шла до первого гола. Максимум, что удавалось Салернитане – сдерживать гостей, играя в максимально закрытый футбол с пятью защитниками. Зафиксируем статистику Моуриньо в первых четырёх матчах, включая Лигу конференций: четыре победы с общим счётом 12:2.

Лацио выиграл ещё крупнее. Пропускать в самом начале, мгновенно отвечая несколькими голами – уже фирменный стиль команды Маурицио Сарри. Атакующая феерия "бьянкочелести" – роскошный подарок вернувшимся на Олимпико тифози. Чиро Иммобиле оформил хет-трик (попутно успев не реализовать 11-метровый), у Луиса Альберто гол и сразу три ассиста. Особенное достижение – результативная передача Пепе Рейны, который вынес мяч точно на Фелипе Андерсона: этот момент мы даже номинируем на лучший гол тура. Между прочим, испанский голкипер – рекордсмен: за свою карьеру он отдал уже шесть ассистов – лучший показатель среди вратарей в топ-5 лигах Европы.

Аталанта и Наполи: тяжёлые матчи с разным исходом

Виктор Коваленко попал в заявку Специи, но на поле не вышел. Пожалуй, лучше отложить дебют до более удобного случая. Руслан Малиновский играл в основе Аталанты, но и ему нечем похвастать: команда так и не пробила Болонью, а Гасперини в начале второго тайма заменил украинца. Итоговые 5 баллов от "Гадзетты" справедливы: Малиновский часто пытался бить по воротам, но его удары постоянно накрывали защитники.

Болонья удивила слаженной игрой в обороне. Такое впечатление, что Синиша Михайлович уделил особое внимание надёжности у своих ворот после безумных матчей против Салернитаны в чемпионате и Тернаны в Кубке. "Россоблу" выстояли нулёвку в Бергамо, причём сумели оградить своего вратаря от излишней нагрузки. Особенно хорош был Гари Медель, по старой памяти игравший центрального защитника, что всегда вызывало особенный интерес из-за его габаритов. Опытный чилиец наглухо перекрыл кислород Муриэлю (Сапата пока травмирован). Вырвать результат в концовке Аталанта на этот раз не смогла, хотя вновь лучший момент был у "джокера" Пикколи.

Свои трудности возникли у Наполи, который тоже обходился без ведущего форварда – у Осимхена дисквалификация. До перерыва игра развивалась по сценарию неаполитанцев, однако во втором тайме Дженоа перехватила инициативу и сравняла благодаря голу молодого Камбьязо. Гости, однако, взяли своё за счёт класса и скамейки запасных: Петанья, едва выйдя на замену, переиграл в воздухе своего экс-одноклубника Мазьелло (играли вместе за Аталанту) и ударом головой принёс Наполи очередные три очка. Дженоа в свою очередь выглядел несравнимо лучше по сравнению с игрой против Интера. К тому же, генуэзцы, осознавая масштабные потери, собираются активно усиливаться в оставшиеся дни до закрытия кальчомеркато.

Одной строкой: Венеция сразу тонет

Фиорентина добыла важную победу над Торино: забивали Влахович и Нико Гонсалес – игроки, которые должны стать лидерами "скуадры виолы" в новом сезоне. Сассуоло так и не пробил Сампдорию, хотя владел инициативой. Удинезе почти без проблем обыграл Венецию. Очень хорош правый защитник Науэль Молина, который уже вызывается в сборную Аргентины – похоже, в Удине растят ещё одного игрока для топ-клубов. Венеция пока смотрится безнадёжно. Может быть, последние дни трансферного окна исправят ситуацию?

Сборная тура

Викарио (Эмполи) — Молина (Удинезе), Медель (Болонья), Луперто (Эмполи), Хюсай (Лацио) — Диас (Милан), Пеллегрини (Рома), Луис Альберто (Лацио) — Корреа (Интер), Иммобиле (Лацио), Фелипе Андерсон (Лацио)

Игрок тура

Тренер тура

Лучший гол тура

Фелипе Андерсон (Лацио)



Жордан Верету (Рома)

Науэль Молина (Удинезе)

Фабиан Руис (Наполи)

Сандро Тонали (Милан)

Юмор

"Оставьте нам хотя бы Джорджину"



"Ну что же, на следующий матч поставлю Ронал... А, нет(("



Проклятие №9 Милана: существует

Жиру:

Маурицио Сарри вечером субботы

Расписание матчей следующего тура

Сергей Шевченко, Football.ua