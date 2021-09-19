Сразу два форварда не смогут помочь "россонери" в матче со "старой синьорой".
Златан Ибрагимович, Getty Images
19 сентября 2021, 14:38
Нападающие Милана Златан Ибрагимович и Оливь Жиру не смогут помочь своей команде в предстоящем матче четвертого тура итальянской Серии А против Ювентуса.
Французский форвард продолжает набирать форму после того, как переболел коронавирусом, а швед продолжает восстановление после травмы ахилла.
Вратари: Андреас Юнгдаль, Майк Меньян, Чиприан Тэтэрушану.
Защитники: Фоде Балло-Туре, Андреа Конти, Алессандро Флоренци, Маттео Габбия, Тео Эрнандес, Пьер Калулу, Симон Кьер, Алессио Романьоли, Фикайо Томори.
Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Саму Кастильехо, Браим Диас, Франк Кессиэ, Алексис Салемакерс, Сандро Тонали.
Нападающие: Рафаэл Леау, Даниэль Мальдини, Пьетро Пеллегри, Анте Ребич.
Напомним, матч Ювентус — Милан состоится сегодня, 19 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.