Италия

Сразу два форварда не смогут помочь "россонери" в матче со "старой синьорой".

Нападающие Милана Златан Ибрагимович и Оливь Жиру не смогут помочь своей команде в предстоящем матче четвертого тура итальянской Серии А против Ювентуса.

Французский форвард продолжает набирать форму после того, как переболел коронавирусом, а швед продолжает восстановление после травмы ахилла.

Вратари: Андреас Юнгдаль, Майк Меньян, Чиприан Тэтэрушану.

Защитники: Фоде Балло-Туре, Андреа Конти, Алессандро Флоренци, Маттео Габбия, Тео Эрнандес, Пьер Калулу, Симон Кьер, Алессио Романьоли, Фикайо Томори.

Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Саму Кастильехо, Браим Диас, Франк Кессиэ, Алексис Салемакерс, Сандро Тонали.

Нападающие: Рафаэл Леау, Даниэль Мальдини, Пьетро Пеллегри, Анте Ребич.

Напомним, матч Ювентус — Милан состоится сегодня, 19 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.