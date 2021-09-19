Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках четвертого тура итальянской Серии А туринский Ювентус и Милана.

Ювентус — Милан

Воскресенье, 19 сентября, 22:00. Альянц Стэдиум, Турин. Главный арбитр встречи — Даниэле Довери (Рим, Италия). Трансляция на Megogo.

Когда руководство туринского Ювентуса по результатам прошлого сезона отказывалось от услуг Андреа Пирло, то ключевым аспектом в оценке его деятельности на посту главного тренера были неутешительные результаты выступлений команды. Что характерно, Пирло в клубе больше нет, на его место уже был приглашен Массимилиано Аллегри, однако "зебры" так и продолжают "зависать" у подвала турнирной таблицы, с единственным набранным по итогам стартовой встречи против фриульского Удинезе (2:2) баллом в своем активе.

Противостояние против первого серьезного соперника в новом сезоне, неаполитанского Наполи, неделей ранее для "бьянконери" также завершилось неудачей (1:2), а уже на этих выходных им предстоит бороться с Миланом, который в стартовых трех турах обзавелся статистикой не хуже "Партенопеи" — три победы кряду, в том числе — над римским Лацио неделей ранее (2:0).

В середине недели обе команды успели провести свои матчи Лиги чемпионов УЕФА. Юве обыграл в гостях шведский Мальме, а "россонери" не хватило выдержки для завоевания очков на Энфилде против Ливерпуля (2:3). Очевидно, что эти игры нельзя сравнивать между собой в плане затраты физических ресурсов, поэтому тут коллектив Аллегри и должен выходить на первый план. Тем более, если речь идет о домашнем для него матче.

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Массимилиано Аллегри. Так, компания FAVBET предлагает на победу Ювентуса коэффициент 2,07, тогда как вероятность успеха Милана оценена в показатель 3,65. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,55.

Напомним, матч Ювентус — Милан начнется 19 сентября, в 21:45 по киевскому времени.