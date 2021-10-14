Италия

Сергей Шевченко — о проблемах и перспективах лучшего игрока чемпионата Европы.

Атмосфера на матче Италия – Испания была специфической. Часть зрителей сосредоточилась не на поддержке команды, а на высказывании недовольства собственному голкиперу. Как только мяч попадал к Джанлуиджи Доннарумме, трибуны Сан-Сиро начинали громко и акцентированно свистеть (по ходу матча болельщики, настроенные иначе, пытались сгладить впечатление аплодисментами, но это не изменило общего впечатления). Молодой вратарь заметно нервничал и едва не привёз нелепый гол, уронив мяч за линию после удара Маркоса Алонсо – итальянцев спасла штанга. Возвращение на родной стадион закончилось слезами Джиджо и поражением сборной Италии.

Мотивация болельщиков Милана, которые проявили себя таким образом, понятна. Они не простили футболисту, взращённому клубом, ухода в летнее межсезонье. Отношение к Доннарумме уже несколько лет было не самым доброжелательным. Тифози отлично помнят сложные переговоры в 2017 году, когда Мино Райола вытряс из китайских владельцев "россонери" повышение зарплаты для своего клиента и заодно контракт для старшего брата.

Именно тогда к вратарю приклеилась обидная кличка "Долларумма". Свист фанатов и слёзы Джиджо на Сан-Сиро тоже отрепетировали ещё четыре года назад, в матче Кубка Италии с Вероной. Теперь лишь повод стал более явным: Доннарумма ушёл, да ещё и свободным агентом. Нынешнее руководство Милана не намерено завышать расходы даже ради лучшего игрока чемпионата Европы.

"У нас разные амбиции", – заявил голкипер, покидая Милан. Эта фраза звучит обидно и наверняка повысила градус трибунной ненависти, но во многом правдива. Сегодняшние "россонери", даже набрав ход в чемпионате, не могут зацепиться за очки в матчах Лиги чемпионов. ПСЖ – команда намного более высокого уровня, декларирующая борьбу за главный европейский трофей и подтвердившая свои намерения выходом в финал 2020 года. Собственно, и переходил-то Джиджо не ради денег, как это ни удивительно. Зарабатывает он в Париже 7 млн евро в год, при том что Милан предлагал ему 8 млн – то есть речь идёт даже о понижении зарплаты ради спортивных амбиций.

Другой вопрос, к чему Джанлуиджи пришёл на данный момент. Кадровая политика ПСЖ этим летом напоминала стиль типичного игрока в FIFA (в Football Manager провернуть такое уже сложнее): набираем звёзд, не считаясь с расходами, а если кому-то придётся сидеть на лавке – ничего страшного, потерпит. Пока сидит и терпит Доннарумма, у которого лишь три матча в чемпионате за девять сыгранных туров, причём создаётся впечатление, что ротация в воротах совершается исключительно из-за громкого имени новичка. Играет же по большей части Кейлор Навас, другой голкипер экстра-класса, которого нет повода заменять или продавать. Зачем шейхи притащили двух медведей в одну берлогу? Этот вопрос станет в один ряд с темами "Когда дебютирует Серхио Рамос?" и "Точно ли хорошая идея – покупать Месси и не продавать Мбаппе?".

Проблема Доннаруммы в том, что опытного и титулованного Наваса можно назвать лидером раздевалки. Как сообщает Corriere dello Sport, Кейлора поддерживает влиятельная латиноамериканская диаспора, куда входят такие "сенаторы", как капитан Маркиньос, звёздный Неймар, а также Ди Мария, Паредес и даже сам Лео Месси. В конце концов, даже главному тренеру, аргентинцу Почеттино, наверняка удобнее работать с костариканцем Навасом. Доннарумма фактически был навязан ПСЖ по соображениям не так игровым, как статусным. Парадоксальная ситуация: Джанлуиджи стал бы основным практически в любой команде мира, но не здесь и сейчас.

Итальянский супервратарь оказался в тупике. Ждать, пока 34-летний Навас уйдёт на пенсию – стратегия для перспективного игрока, но не для главной звезды прошедшего Евро. Конечно, по ходу сезона могут быть изменения, Доннарумме попытаются выкроить какое-то время на поле, но любому голкиперу необходимо полное доверие, иначе будет крайне тяжело подходить к матчам со стопроцентной уверенностью. Не исключено, что лучшим вариантом для Джанлуиджи станет как можно быстрее найти команду, соответствующую как его амбициям, так и притязаниям на место в основном составе. Вторая игра Лиги наций подсказала направление.

Аплодисменты как намёк

Италия и Бельгия оспаривали третье место на стадионе в Турине. Место в воротах опять занял Доннарумма, заодно поощрённый капитанской повязкой, но теперь отношение к нему было принципиально иным. Каждое действие голкипера встречалось аплодисментами будто на контрасте с негативной атмосферой в Милане. Столь бережное отношение к Джанлуиджи может иметь и более широкий подтекст, чем акция поддержки футболиста сборной. Туринская публика, может, и не самая горячая в Италии, зато она умеет реагировать правильно. Вспоминается матч Ювентус – Реал, когда Роналду забил сумасшедший мяч ударом через себя, а трибуны устроили ему овацию. Именно тогда Криштиану, оказавшись под впечатлением от такого приёма, сделал первый шаг к переезду в Турин.

Доннарумма в Ювентусе – расклад очень логичный. Этот переход мог состояться уже этим летом, но карты спутало возвращение Массимилиано Аллегри, который доверился знакомому ему Войцеху Щенсному. Пока это решение выглядит ошибочным. Поляк был неплох в 2019-20 годах и в некоторых матчах даже становился козырем "бьянконери", но в этом году заметно сдал. Дальний удар в весеннем матче с Порту, нелепая обрезка с Удинезе, неудачный сэйв против Наполи – эти столь разные ошибки говорят о проблемах с концентрацией. Команда и без того с трудом перестраивается, так ей вдобавок мешают чудачества собственного голкипера. Ещё и Буффона теперь нет под рукой. Альтернатива поляку – Маттиа Перин, отличный вариант для середняка и не очень подходящий для гранда.

Переход Доннаруммы решил бы сразу две проблемы. Джанлуиджи не понадобится время на адаптацию в знакомом ему чемпионате, а вместе с Бонуччи и Кьеллини он совсем недавно выигрывал Евро, так что здешние "сенаторы" встретят его куда позитивнее. Если в ПСЖ Джанлуиджи – пока чужеродное тело, то в Ювентусе изначально будет отчасти своим. Реакция болельщиков Милана? Доннарумма продолжает говорить о своих чувствах к "россонери", но тогда ему надо было гнуть свою линию до конца и оставаться в Милане. Рубикон позади, а фанаты уже сейчас ненавидят своего экс-голкипера так, словно он вместо Парижа сразу отправился в Турин. Конечно, прессинг будет, Джиджо-ювентино неизбежно станет образцом чистейшего презрения для миланских тифози, но лучше уж потерпеть свист один матч в сезоне, чем торчать на лавке, наблюдая за очередной игрой французской Лиги 1.

Главное препятствие для этого союза – умение признавать ошибки, как это сделал, например, Бонуччи, своевременно вернувшись в Ювентус после неудачного года в Милане. Доннарумма зря так стремился в ПСЖ, переоценив свои способности (или, скорее, недооценив крепкие позиции Наваса). Ювентус зря поставил на Щенсного, хотя под рукой имелся более подходящий, хоть и весьма дорогостоящий вариант.

Конечно, финансовая тема может стать препятствием. В Турине нынче осторожничают, считая каждый миллион, но при обоюдном желании могут быть варианты с арендой или частичным обменом, тем более что накануне закрытия трансферного окна клуб избавился от необходимости платить гигантскую зарплату Криштиану и может позволить себе несколько больше.

Так или иначе, это тот случай, когда "Старой синьоре" неплохо бы активизироваться, чтобы решить вратарскую проблему. Ещё три-четыре года назад актуальной темой для Италии был поиск замены Буффону, казавшегося недосягаемым идеалом. Теперь "Скуадра Адзурра" обрела-таки нового Джанлуиджи, который в чём-то даже превосходит старого. Так почему же медлит Ювентус?