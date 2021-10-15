Италия

Травмированный голкипер "россонери" надолго вылетел из строя.

Вратарь Милана Майк Меньян пропустит более длительный срок, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба "россонери".

26-летний француз испытывал боль в левом запястье, из-за чего он перенес операцию. Предполагалось, что он пропустит месяц, но из-за проблем с сосудами, к кости футболиста прикрепили транспедикулярный винт.

В результате этого срок восстановления голкипера увеличился до 10 недель.

Ранее сообщалось, что на замену Меньяну Милан подписал экс-вратаря Ромы Миранте.