Травмированный голкипер "россонери" надолго вылетел из строя.
Майк Меньян, Getty Images
15 октября 2021, 09:40
Вратарь Милана Майк Меньян пропустит более длительный срок, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба "россонери".
26-летний француз испытывал боль в левом запястье, из-за чего он перенес операцию. Предполагалось, что он пропустит месяц, но из-за проблем с сосудами, к кости футболиста прикрепили транспедикулярный винт.
В результате этого срок восстановления голкипера увеличился до 10 недель.
Ранее сообщалось, что на замену Меньяну Милан подписал экс-вратаря Ромы Миранте.