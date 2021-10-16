Италия

В восьмом туре Серии А украинец отметился голом и ассистом.

В поединке восьмого тура итальянской Серии А Специя на своем одержала минимальную победу над Салернитаной (2:1).

В этом противостоянии в стартовом составе Специи вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко, который отметился первым ассистом и голом за итальянский клуб в новом сезоне.

Благодаря своим действиям Коваленко получил самую высокую оценку от авторитетного портала WhoScored. Его действия были оценены в 7,92 балла. При этом самая высокая оценка была отдана форварду Салернитаны Сими, который отметился голом — 8,27.

В то же время портал SofaScore поставил Коваленко и Сими лучшие оценки — по 7,9 балла.

На Football.ua доступен видеообзор матча Специя — Салернитана.