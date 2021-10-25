Италия

Португалец поделился эмоциями после поединка с неаполитанцами.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал результат встречи с Наполи (0:0) в рамках 9-го тура Серии А.

На 82-й минуте встречи португальский специалист получил второе предупреждение и увидел перед собой красную карточку.

"Для меня это был отличный матч, но мое мнение может отличаться от вашего. Против Наполи всегда сложно играть, мы старались победить. Счет 0:0, не самое захватывающее зрелище, но я даже устал на скамейке.

Был сложный матч, игроки устали, у нас были свои шансы. Матч был уникальным из-за двух красных карточек тренеров.

Я не был доволен решением арбитра, но не сказал ни слова. Никто из нас не вернется домой счастливым, ведь оба тренера заработали по удалению, но думаю, арбитр не был предвзятым", – приводит слова Моуриньо портал Football Italia.