Италия

Экс-футболист Ювентуса раскритиковал отношение в Италии к португальскому футболисту.

Экс-футболист Манчестер Юнайтед, Ювентуса и ряда других клубов Патрис Эвра высказал свое мнение о периоде карьеры Криштиану Роналду в Ювентусе.

Бывший защитник сборной Франции считает, что к Роналду в Италии относились несправедливо.

"Давайте сразу проясним — Роналду в Италии был козлом отпущения. Он хотел лишь уважения и любви, он нуждается в этом. Критика в его стороны была смехотворна и в некотором роде лицемерна.

Аллегри был неправ, когда сказал, что Роналду не будет играть во всех матчах. Нельзя этого делать публично. Все же, как тренер — Аллегри очень умный. Ему не повезло покинуть Ювентус в 2019. Сейчас клубу не хватает ярких, сильных и творческих личностей. Сейчас при первой трудности зовут на помощь агента", — приводит слова Эвра ESPN.

Напомним, Эвра выступал за Ювентус в период с 2014 по 2017 годы, выиграв за это время с командой 2 Скудетто, 2 Кубка Италии и 1 Суперкубок страны.

Ранее Эвра раскритиковал тех, кто планирует голосовать за Месси в опросе на Золотой мяч.