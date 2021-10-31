Италия

Футболисты останутся тренироваться в наказание за поражение от Вероны.

Ювентус со скрипом стартовал в текущем розыгрыше Серии А, имея всего 15 очков после 11 туров чемпионата.

После поражения Ювентуса от Вероны (1:2), наставник команды Массимилиано Аллегри решил применить жесткие меры воздействия на команду.

Как сообщает Sky Italia, итальянец решил "закрыть" команду на клубной базе до 6 ноября, в целях более интенсивной подготовки команды к матчам с Зенитом в Лиге чемпионов и Фиорентиной в 12-м туре Серии А.

Напомним, с Зенитом в рамках Лиги чемпионов Ювентус сыграет во вторник, 2 ноября в 22:00.

Ранее Аллегри заявил, что туринская команда — середняк чемпионата Италии.