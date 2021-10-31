Италия

Команда украинского хавбека без шансов уступила "фиалкам".

В поединке одиннадцатого тура итальянской Серии А Фиорентина на своем поле обыграла Специю (3:0).

25-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко провел на поле весь поединок. За это время он 40 раз коснулся мяча, отдал 28 точных передач из 30, заработал два фола, заблокировал один удар, два раза перехватил мяч и дважды совершил отбор.

За свои действия Коваленко получил лучшую оценку в составе Специи из полевых игроков — 6,3 и 6,9 от Whoscored и SofaScore соответственно.

Лучшим стал вратарь Иван Проведель, который получил оценки в 7,8 и 8,1 соответственно.

Лучшим игроком матча признан автор оформленного хет-трика — нападающий "фиалок" Душан Влахович – 10,0 и 10,0 соответственно.

На Football.ua доступен видеообзор матча Фиорентина — Специя.