Завершились два поединка итальянской Серии А.
Специя - Дженоа, Getty Images
26 октября 2021, 21:30
В рамках десятого тура итальянской Серии А Специя принимала на своем поле Дженоа.
По итогам двух таймов команды обменялись забитыми мячами, но выявить сильнейшего им так и не удалось.
Украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко, арендованный у бергамской Аталанты, провел на поле все 90 минут, но отличиться результативными действиями за отведенное время он не успел.
Специя — Дженоа 1:1
Голы: Сиригу, 66 (АГ) — Кришито, 86 (пен.)
Специя: Проведель, Феррер, Николау, Христов, Бастони, Коваленко, Маджоре, Джаси, Нзола, Сальседо (Антист, 77), Стрелец (Колли, 59).
Дженоа: Сиригу, Камбьязо (Бираски, 46), Масьелло, Васкес, Кришито, Бехрами (Кайседо, 61), Бадель (Гальдамес, 75), Ровелла, Каллон (Пандев, 70), Дестро, Экубан (Стураро, 46).
Предупреждения: Бастони, Проведель — Бастони, Бираски, Каллон, Кайседо, Масьелло.
В параллельном матче Венеция сошлась в домашнем противостоянии с Салернитаной.
Хозяева минимально вели в счете, однако во втором тайме отстоять это преимущество им не удалось.
Более того, после того, как вышедший на замену Ампаду заработал удаление, Салернитана все-таки вырвала непростые три очка.
Венеция — Салернитана 1:2
Голы: Араму, 14 — Бонаццоли, 61, Скьявоне, 90+5
Венеция: Ромеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Молинаро (Хапс, 66), Чрнигой, Кийин (Хейманс, 56), Бузио, Форте (Анри, 66), Араму (Ампаду, 46), Окереке (Свобода, 74).
Салернитана: Белец, Дзортеа, Страннберг, Дьомбер (Гальоло, 86), Раньери, Оби (Кешрида, 76), Ди Таккьо, Кастанос (Скьявоне, 66), Рибери, Джурич (Нванкво, 76), Бонаццоли (Гондо, 76).
Предупреждения: Бузио, Бонаццоли, Ампаду — Маццокки, Ди Таккьо, Дзортеа.
Удаление: Ампаду, 67