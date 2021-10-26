Италия

Завершились два поединка итальянской Серии А.

В рамках десятого тура итальянской Серии А Специя принимала на своем поле Дженоа.

По итогам двух таймов команды обменялись забитыми мячами, но выявить сильнейшего им так и не удалось.

Украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко, арендованный у бергамской Аталанты, провел на поле все 90 минут, но отличиться результативными действиями за отведенное время он не успел.

Специя — Дженоа 1:1

Голы: Сиригу, 66 (АГ) — Кришито, 86 (пен.)

Специя: Проведель, Феррер, Николау, Христов, Бастони, Коваленко, Маджоре, Джаси, Нзола, Сальседо (Антист, 77), Стрелец (Колли, 59).

Дженоа: Сиригу, Камбьязо (Бираски, 46), Масьелло, Васкес, Кришито, Бехрами (Кайседо, 61), Бадель (Гальдамес, 75), Ровелла, Каллон (Пандев, 70), Дестро, Экубан (Стураро, 46).

Предупреждения: Бастони, Проведель — Бастони, Бираски, Каллон, Кайседо, Масьелло.

В параллельном матче Венеция сошлась в домашнем противостоянии с Салернитаной.

Хозяева минимально вели в счете, однако во втором тайме отстоять это преимущество им не удалось.

Более того, после того, как вышедший на замену Ампаду заработал удаление, Салернитана все-таки вырвала непростые три очка.

Венеция — Салернитана 1:2

Голы: Араму, 14 — Бонаццоли, 61, Скьявоне, 90+5

Венеция: Ромеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Молинаро (Хапс, 66), Чрнигой, Кийин (Хейманс, 56), Бузио, Форте (Анри, 66), Араму (Ампаду, 46), Окереке (Свобода, 74).

Салернитана: Белец, Дзортеа, Страннберг, Дьомбер (Гальоло, 86), Раньери, Оби (Кешрида, 76), Ди Таккьо, Кастанос (Скьявоне, 66), Рибери, Джурич (Нванкво, 76), Бонаццоли (Гондо, 76).

Предупреждения: Бузио, Бонаццоли, Ампаду — Маццокки, Ди Таккьо, Дзортеа.

Удаление: Ампаду, 67