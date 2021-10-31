Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках одиннадцатого тура итальянской Серии А Наполи в гостях минимально обыграл Салернитану (1:0).

Единственный и победный гол был забит на 61 минуте поединка, а его автором стал Зьелински. При этом обе команды закончили матч вдесятером, так как красные карточки получили Кастанос и Кулибали.

Обзор матча:

Салернитана — Наполи 0:1

Гол: Зьелински, 61.

Салернитана: Белец, Дзортеа, Страннберг, Дьомбер, Раньери (Гальоло, 88), Рибери, Ди Таккьо, Скьявоне (Джурич, 88), Кастанос, Бонаццоли (Оби, 72), Гондо (Нванкво, 64).

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Дзаноли, 90+5), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Мертенс (Петанья, 60), Политано (Жуан, 80), Лосано (Элмаз, 60).

Предупреждения: Замбо-Ангисса, Мариу Руй.

Удаления: Кастанос, 70 — Кулибали, 77.