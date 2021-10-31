Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Салернитана — Наполи, Getty Images
31 октября 2021, 23:38
В рамках одиннадцатого тура итальянской Серии А Наполи в гостях минимально обыграл Салернитану (1:0).
Единственный и победный гол был забит на 61 минуте поединка, а его автором стал Зьелински. При этом обе команды закончили матч вдесятером, так как красные карточки получили Кастанос и Кулибали.
Обзор матча:
Салернитана — Наполи 0:1
Гол: Зьелински, 61.
Салернитана: Белец, Дзортеа, Страннберг, Дьомбер, Раньери (Гальоло, 88), Рибери, Ди Таккьо, Скьявоне (Джурич, 88), Кастанос, Бонаццоли (Оби, 72), Гондо (Нванкво, 64).
Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Дзаноли, 90+5), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Мертенс (Петанья, 60), Политано (Жуан, 80), Лосано (Элмаз, 60).
Предупреждения: Замбо-Ангисса, Мариу Руй.
Удаления: Кастанос, 70 — Кулибали, 77.